Immagine d'illustrazione Ti-Press / archivio

L'ex giudice del Tribunale amministrativo di Coira, 48enne italofono, andrà a processo per presunti reati sessuali verso una praticante. Lo riporta la RSI.

Swisstxt / Red Tessa Morgantini

La procura retica ha chiuso l'indagine, promuovendo l'accusa di violenza carnale e coazione sessuale verso l'ex magistrato, ed eventualmente sfruttamento dello stato di bisogno, ripetute molestie sessuali e ripetuta minaccia.

Le indagini erano partite dopo la denuncia della presunta vittima, che all'epoca dei fatti, nella seconda metà del 2021, aveva 24 anni.

Ci sarebbe stata un'escalation da frasi molto esplicite a carezze e baci, fino a uno stupro che sarebbe avvenuto il 13 dicembre. Delle prove del DNA confermerebbero l'avvenuto rapporto, scrive l'emittente di Comano.

L'accusato non nega i contatti con la praticante, ma afferma che lei era consenziente: per questo ritiene di non aver commesso reati. Per lui vale la presunzione d'innocenza.