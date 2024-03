iniziativa per il clima urbano con il 59,94% di voti contrari (afflueoza alle urne: 52,49%).

La città di Coira (immagine d'illustrazione). Keystone

L’elettorato della città di Coira ha respinto l’ Il controprogetto è stata approvato dal 54,66%.

Il testo (sostenuto da PS, Verdi e Verdi liberali) chiedeva una serie di misure per rendere l'area urbana più rispettosa del clima, creando più spazi per pedoni e ciclisti, e parchi con alberi. Secondo il Municipio avrebbe richiesto investimenti per 35 milioni in dieci anni.

Il controprogetto, sostenuto in particolare dal Centro, va nella stessa direzione, ma con meno imposizioni e una spesa inferiore: circa 10 milioni.

