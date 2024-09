Foto d'archivio keystone

Il Canton Grigioni vuole eliminare il branco di lupi che vive nel Parco nazionale e ha fatto domanda alla Confederazione per procedere.

Il motivo? L’attacco a un bovino. L’Ufficio federale dell’ambiente deve ancora pronunciarsi.

Il direttore del parco Ruedi Haller è critico verso le intenzioni del Cantone. Secondo quanto ha dichiarato, non è ancora chiaro se il lupo che ha ucciso il bovino faccia parte del branco del Fuorn. Si tratta piuttosto di una supposizione delle autorità cantonali.

Per il momento i responsabili del Parco nazionale non vogliono intraprendere alcuna azione, ma rimangono in attesa della risposta dell’Ufficio federale.

