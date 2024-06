Un uomo di origini tunisine, residente in Svizzera, è stato arrestato a Como per lesioni gravi keystone

Un uomo di origini tunisine, residente in Svizzera, è stato arrestato a Como per lesioni gravi nei confronti dei poliziotti che erano intervenuti in seguito di una segnalazione di aggressione nei confronti di una donna.

È accaduto nel pomeriggio di lunedì. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato moglie e marito: quest'ultimo si trovava in evidente stato di ubriachezza.

Lui ha tentato di scappare e, raggiunto dai poliziotti, si è scagliato violentemente contro di loro, colpendoli a calci e pugni.

Ad uno di loro è stata diagnosticata una frattura composta del polso e dello scafoide con 30 giorni di prognosi.

