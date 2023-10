Il bottino sequestrato Polizia di Stato Como

La polizia italiana ha arrestato le tre persone a bordo dell’auto con targhe svizzere fermata all’alba di giovedì.

Due pistole, munizioni e droga. È quanto trovato dalla polizia della Questura di Como su un SUV con targhe svizzere fermato alle 5.30 di giovedì mattina nel corso di un controllo in viale Innocenzo XI.

A bordo della vettura si trovavano tre uomini di 23, 30 e 40 anni, il cui atteggiamento insofferente, ma anche il piccolo quantitativo di marijuana in loro possesso, ha insospettito gli agenti.

Dopo che la verifica sul posto dei documenti nella banca dati non ha rivelato nulla, i tre sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti.

Dalla perquisizione del veicolo sono spuntate una Glock e una SIG Sauer, entrambe calibro 9, con i caricatori pieni e circa 70 grammi di marijuana. Successivi approfondimenti hanno stabilito che i tre, di nazionalità turca, avevano fatto richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Crotone e si trovavano clandestinamente sul territorio italiano.

Sono stati perciò arrestati per porto illegale di armi e munizioni, nonché detenzione di stupefacenti al fine dello spaccio.

SwissTXT / red