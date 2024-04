L'ex presidente del PS cantonale Igor Righini primo a Pollegio. tipress

Ronco Sopra Ascona, Melide e Pollegio sono stati i primi Comuni di cui domenica, alle 15.20, sono arrivati i risultati.

A Melide, dove cambiava il sindaco (Angelo Gianinazzi non si ricandidava dopo 12 anni), la lista PER MELIDE perde uno dei suoi quattro seggi a profitto dell'Ancora, che ne avrà uno come il PLR. Il sindaco di quindicina è Emiliano Delmenico.

A Ronco Sopra Ascona i seggi di UDC e PLR (senza lista) vanno ad Alleanza Ronchese (3, +1) e PS (2, +1). L'uscente Paolo Senn è sindaco di quindicina.

A Pollegio perde infine la sinistra (da 4 a 3 seggi). Entra con un seggio il Centro. Igor Righini sindaco di quindicina.

