Foto d'archivio. tipress

Aria di riapertura degli impianti di risalita dell’area di Confin, a San Bernardino.

L’acquisto delle quote azionarie da parte della San Bernardino Swiss Alps era stato ufficializzato ad agosto mentre ora la stessa società che si occupa del rilancio del villaggio del Grigioni italiano ha pubblicato un annuncio di lavoro, per la ricerca di figure professionali per gestire e mettere in sicurezza gli impianti.

Inoltre, stando a nostre informazioni, lunedì prossimo sono previsti voli in elicottero per trasportare materiale e trasformatori a monte. Inizialmente si parlava di riaprire nell'inverno 2024/25, ma tutto indica che si riaprirà già questo inverno.

Swisstxt