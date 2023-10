Il re e la regina di Rabadan 2023 (immagine d'illustrazione). KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Contrordine: a differenza di quanto comunicato in precedenza, i prezzi dei pass del Rabadan non diminuiranno. Lo riporta la RSI.

Venerdì mattina, sull'albo comunale della Città di Bellinzona, un comunicato presentava, in relazione a una decisione municipale, le tariffe di Rabadan 2024.

Secondo queste, il prezzo del biglietto giornaliero sarebbe dovuto diminuire. Ma il presidente della società Rabadan, Giovanni Capoferri, spiega che si è trattato di «un errore di comunicazione».

I prezzi resteranno infatti gli stessi del 2023. Per giovedì, venerdì e sabato si pagheranno 35 franchi online e 40 alla cassa, per lunedì 25 online e 30 alla cassa e per la serata finale di martedì 30 online e 35 alla cassa.

Capoferri conferma anche che il pass settimanale continuerà a costare 70 franchi online e 80 alla cassa, come lo scorso anno. Le correzioni saranno pubblicate sull'albo comunale la prossima settimana.