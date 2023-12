In Ticino sono stati stanziati, sulla base dell'ordinanza Covid-19 per la cultura, quasi 3 milioni di franchi per 78 progetti.

La platea del teatro di Locarno in una foto d'archivio archivio Ti-Press

L'ordinanza in questione, emanata dalla Confederazione nell'ottobre 2020 sull'onda delle difficoltà per il settore durante la pandemia, prevedeva per le imprese culturali la possibilità di chiedere aiuti finanziari, per progetti volti all'acquisizione di nuovo pubblico e al riorientamento strutturale.

Il finanziamento, si precisa in una nota diffusa oggi, martedì, è avvenuto nella misura del 50% da parte della Confederazione e 50% del Cantone, con una partecipazione dei Comuni.

Swisstxt