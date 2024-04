Marco Romano in Consiglio nazionale Keystone

L'ex consigliere nazionale ticinese Marco Romano (Centro) è stato nominato vicedirettore e responsabile della politica sanitaria di curafutura, l'associazione che raggruppa le casse malattia CSS, Helsana, Sanitas e KPT.

SDA

Nella sua nuova veste, sarà anche membro delle direzione di curafutura, annuncia un comunicato odierno.

«Accolgo con grande piacere questa nuova sfida che mi permetterà, con il sostegno di un team determinato, di contribuire allo sviluppo del sistema sanitario svizzero, di superare le barriere e di trovare, d'intesa con altri attori, le migliori soluzioni per gli assicurati», ha dichiarato l'ex politico citato nel comunicato.

«La sanità svizzera deve affrontare importanti sfide ed è mia intenzione adoperarmi per portare avanti un sistema che concretizzi i valori di curafutura».

Curafutura, nella nota, ricorda che Romano è stato consigliere nazionale dal 2011 al 2023 e municipale di Mendrisio fra il 2016 e il 2020. Sottolinea inoltre che ha «una solida esperienza» poiché dopo la laurea in scienze politiche e sociali all'università di Berna, ha lavorato nell'economia privata non solo in Ticino ma in tutta la Svizzera.

mc, ats