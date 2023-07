Dopo l'allerta canicola scatta quella per i temporali in Ticino

Forti temporali KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Dopo cinque giorni di canicola a sud delle Alpi, con temperature che hanno sempre superato i 30 gradi di giorno e i 20 di notte, scatta ora l'allerta per il maltempo. MeteoSvizzera l'ha diramata venerdì mattina per i temporali in arrivo su gran parte del Ticino. È di grado 3 quasi ovunque, tranne nel Mendrisiotto che raggiunge addirittura il grado 4.

Da domenica a giovedì, alle basse quote del versante sudalpino, si sono misurate temperature massime fino a 32-33 gradi. Ci sono inoltre stati tassi di umidità relativa attorno al 45-50%, cosa che ha certamente contribuito a rendere le giornate ancora più insopportabili dal punto di vista del caldo percepito.

Anche le minime notturne sono risultate elevate, con valori che nelle zone urbane e in quelle collinari non sono scesi sotto i 21-22 gradi, registrando quindi una serie di notti tropicali.

Ciò è quanto riassume MeteoSvizzera sul proprio sito internet, aggiungendo che durante il periodo canicolare appena concluso la temperatura media nelle zone a bassa quota è rimasta superiore ai 25 gradi, anche in modo abbondante. La temperatura media più elevata è stata registrata dalla stazione di Cadenazzo lunedì 17 luglio con 27.1 gradi.

Allerta maltempo per i temporali

Da oggi, venerdì, tutto cambia. Stando alle previsioni degli esperti, infatti, sta affluendo dell'aria più umida e instabile da sudovest. Sul versante sudalpino la nuvolosità è quindi ben presente già dal mattino e sono già arrivati i primi rovesci e temporali, che saranno però più intensi nel pomeriggio, per quando è quindi stata diramata un'allerta di grado 3 (pericolo marcato) per buona parte del Canton Ticino e una piccola porzione dei Grigioni e addiritura di grado 4 per il Mendrisiotto (pericolo forte).

Allerta maltempo per i temporali in arrivo venerdì sul Ticino e parte dei Grigioni. MeteoSvizzeraa

Di conseguenza da oggi e per i prossimi giorni le temperature massime non dovrebbero più superare i 28 gradi. Anche le temperature minime notturne saranno in calo sotto i 20 gradi. «Le soglie che determinano la canicola non verranno più superate e la relativa allerta viene quindi revocata», sottolinea MeteoSvizzera.

Video accelerato del passaggio temporalesco a Locarno attorno alle 8 di stamattina, 21.7.2023. pic.twitter.com/qwMSZctydB — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) July 21, 2023

Le previsioni per i prossimi giorni

Oggi, venerdì, sarà solo in parte soleggiato e meno caldo. E, come detto, ci sono stati rovesci o temporali già nel corso della mattinata, ma che saranno più frequenti dal pomeriggio. Localmente sono anche possibili fenomeni di una certa entità. A basse quote la temperatura massima sarà di 27 gradi. Possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Sabato invece sarà abbastanza soleggiato, soprattutto nella seconda metà della giornata, ma in montagna ci sarà la tendenza a rovesci o temporali. In serata si assisterà però al passaggio a tempo asciutto. A basse quote la temperatura minima sarà di 18 gradi, mentre la massima ancora di 27.

Per quanto riguarda domenica, sarà ancora abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. La temperatura massima si alzerà di un grado, arrivando ai 28 gradi.

Lunedì sarà dapprima in parte soleggiato, ma in seguito si assisterà al passaggio a tempo più nuvoloso e temporalesco, in particolare nelle Alpi. La temperatura massima scenderà sui 25 gradi.

Martedì si continuerà ad avere nuvolosità spesso estesa e il tempo sarà temporalesco, dapprima nelle Alpi e in seguito anche nelle zone di pianura più a sud. Temperatura massima sui 26 gradi.

Mercoledì, anche se le previsioni a partire da quella giornata sono più difficili, secondo i meteorologi ci sarà il probabile passaggio a tempo abbastanza soleggiato e asciutto. Temperatura massima sui 27 gradi.

Anche giovedì sarà probabilmente abbastanza soleggiato. Ma a partire dalla seconda metà della giornata nelle Alpi ci sarà una tendenza a rovesci o temporali isolati. Temperatura massima sui 26 gradi.

