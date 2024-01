Un’auto immatricolata in Ticino è uscita fuori strada ed è finita in una scarpata oggi, martedì, in territorio di Davesco-Soragno.

Nell'immagine d'illustrazione una volante della polizia ticinese Ti-Press

L’incidente, le cui cause restano da stabilire, si è verificato verso le 09.30 sulla strada di Ponte di Valle.

Il conducente, che stava procedendo in direzione di Cadro, avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi. Per estrarlo dal veicolo si è reso necessario l’intervento dei pompieri.

L’uomo è stato in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso per oltre un’ora per agevolare i soccorsi e le operazioni di recupero del veicolo.

Swisstxt