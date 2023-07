Il luogo dell'incidente Polizia cantonale grigionese

Una famiglia di tre persone, provenienti dalla Francia, è stata sorpresa martedì pomeriggio da un temporale mentre stava effettuando un'escursione nella Gola di Zügen (Davos).

Attorno alle 15 il capofamiglia, di 70 anni, è rimasto ferito, in modo non grave, dalla caduta di un albero. Per trasportarlo in ospedale è intervenuta la REGA.

