Gli elettori di Davos (GR) si sono chiaramente espressi oggi in favore della costruzione di un impianto solare in alta quota nella zona del Parsenn. La proposta è stata approvata dal 75,5% dei votanti, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto il 35,4%.

L'impianto non sarà visibile a valle. keystone

La realizzazione dell'impianto nel comprensorio sciistico è prevista entro il 2025, ricorda la località turistica grigionese. Un giorno produrrà elettricità per circa 3000 economie domestiche.

Il comune vuole diventare una destinazione a zero emissioni di CO2 entro il 2030. Stando ai fautori del progetto, tra i punti favorevoli vi è che l'impianto non è visibile da valle. Inoltre, non saranno toccati terreni coltivabili e pascoli.

bt, ats