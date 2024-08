Ajla Del Ponte in un'immagine d'archivio TI-Press

A seguito dei nubifragi che hanno devastato a fine giugno la Vallemaggia, Ajla Del Ponte, HCAP, US Ascona, Società Pattinaggio Lavizzara, HC Rivers e CS Tenero hanno deciso di unirsi in un evento benefico a sostegno delle società sportive dell’ La giornata, che si svolgerà l’8 settembre 2024 al Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero, in occasione di Sportissima, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per le società sportive dell’ La popolazione è invitata a recarsi a Tenero e correre più giri di pista possibili: l’evento prevede una donazione in base ai giri di pista effettuati o con un importo fisso.

