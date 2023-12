Pult deluso ma non troppo RSI

Le dichiarazioni del candidato grigionese Jon Pult dopo l’elezione in Governo del socialista basilese.

«Certo, sono un po’ deluso, ma nel contempo sono felice dell’esito dell’elezione, perché Beat Jans promuove i miei stessi valori». Sono le parole, a caldo, del consigliere nazionale grigionese Jon Pult, candidato ufficiale del Partito socialista, dopo che il suo collega di partito Beat Jans è stato eletto mercoledì in Consiglio federale per prendere il posto di Alain Berset.

Ai microfoni della RSI, Pult ha dichiarato: «Certo, avrei fatto molto volentieri il consigliere federale, ma Beat Jans è un amico e una persona che stimo molto, sia a livello personale, sia politico».

Alla domanda se, in futuro, ritenterà la corsa in Governo, Pult ha risposto: «Questo è stato un periodo molto intenso, sono contento di avere tempo libero, poi ricomincerò a lavorare intensamente come consigliere nazionale grigionese e porterò avanti le mie istanze. Ma cosa porta il futuro non lo so. Adesso avrei fatto molto volentieri il consigliere federale, ma l’Assemblea federale ha scelto per un altro candidato, molto forte e al quale faccio ancora i miei auguri».

In merito al fatto che il «candidato selvaggio» Daniel Jositsch non si sia fatto da parte (ha raccolto più voti di Pult, candidato ufficiale del ticket del PS), il 39enne grigionese ha spiegato: «Non commento le decisioni di altri, ma per me la credibilità e anche la lealtà nei confronti del proprio partito è fondamentale».

