Immagine illustrativa/foto d'archivio. Keystone

Le basse temperature al nord delle Alpi spingono i turisti verso sud.

SwissTXT / SDA Swisstxt

L’ingorgo davanti al portale nord della galleria stradale del San Gottardo ha infatti raggiunto la lunghezza di 10 chilometri verso le 15:30 di venerdì.

L’autostrada A2 Lucerna-Gottardo è sovraccarica tra Erstfeld e Göschenen, ha reso noto il TCS sul social network X. Il tempo di attesa è di un’ora e 40 minuti.

#A2 - Lucerna -> S. Gottardo - tra Erstfeld e Göschenen traffico congestionato, traffico bloccato per 10 km, ritardi fino a 1 ora e 40 minuti — TCSGottardo (@TCSGottardo) April 19, 2024

Le previsioni meteo per il fine settimana sono molto migliori per il Ticino che per la Svizzera tedesca. Sabato a Lugano sono previste temperature fino a 17 gradi e sole, mentre nella Svizzera tedesca è previsto un clima molto più freddo e piovoso. Nel Canton Zurigo iniziano inoltre le vacanze scolastiche di primavera.

SwissTXT / SDA