«FFS Cargo è responsabile dell'incidente nel San Gottardo»

I vagoni deragliati nel tunnel di base del San Gottardo. L'incidente si è verificato lo scorso 10 agosto. (immagine d'archivio) Keystone

FFS Cargo, in qualità di trasportatore merci, è responsabile dell'incidente avvenuto nella galleria di base del San Gottardo. La legge in materia è chiara, ha dichiarato Peter Füglistaler, direttore dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), al «Sonntagsblick».

La filiale delle FFS era quindi «responsabile della sicurezza dell'esercizio» e avrebbe dovuto prendere le dovute precauzioni. FFS Cargo doveva controllare i carri prima della partenza ed era di conseguenza responsabile. Questo varrebbe anche se si dovesse scoprire che il vagone deragliato in seguito alla rottura della ruota proveniva dalla Germania.

«Tunnel di base del San Gottardo è sicuro»

Füglistaler respinge l'accusa che l'UFT, in quanto autorità di controllo, sia troppo indulgente nelle sue ispezioni. L'UFT ha raddoppiato il numero di ispezioni sui carri merci, soprattutto in vista dell'apertura del tunnel di base del San Gottardo. È successo, ad esempio, «che non abbiamo rinnovato il certificato di sicurezza di un piccolo operatore elvetico di trasporto merci perché avevamo dei dubbi», afferma.

Allo stato attuale, si è verificato un incidente molto raro che non può essere evitato: la rottura di una ruota. L'ultima volta che è avvenuto in Svizzera risale a dieci anni fa.

Ma bisogna tenere presente la proporzionalità. Se si cercasse di ridurre questo rischio residuo, sarebbe «incredibilmente costoso» nonché «la priorità sbagliata», prosegue. Füglistaler non vede alcuna ragione per controlli più severi dopo l'incidente: «il tunnel di base del San Gottardo è sicuro», ribadisce.

Costi elevati

I rilevatori di deragliamento, tuttavia, potrebbero essere la soluzione per rilevare un deragliamento in anticipo grazie a sensori digitali. Ma ci vorranno anni prima che questa soluzione sia operativa. Dopo tutto, in Europa sono in gioco centinaia di migliaia di vagoni merci.

«La pressione sui costi del trasporto merci su rotaia è enorme», prosegue Füglistaler. Per questo motivo, in autunno verrà presentato al Parlamento un messaggio in cui si chiede che la Confederazione si faccia carico del 30% dei costi di investimento per la ristrutturazione, che ammonterebbero a circa 180 milioni di franchi.

Ma perché le ferrovie svizzere abbiano successo, «abbiamo bisogno di ferrovie ben funzionanti in tutta Europa. La Germania è il Paese chiave per la Svizzera». Le FFS potrebbero essere all'altezza della situazione, ma se le ferrovie tedesche non funzionassero, «anche noi avremmo un problema». Füglistaler si aspetta che la Deutsche Bahn faccia circolare i suoi treni in modo puntuale e sicuro.

Secondo Füglistaler, riguardo all'incidente occorre mantenere il sangue freddo, anche se i ferrovieri elvetici soffrono: «Attendiamo il rapporto del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sust)».

