I rappresentanti ticinesi alle Camere scrivono al Consiglio federale per chiedere un intervento dopo la chiusura della galleria: bisogna abbreviare i tempi.

Fare il possibile per abbreviare i tempi di ripristino della tratta, sfruttare al massimo la linea storica, limitare i ritardi dei treni dall'Italia, offrire biglietti risparmio congrui per tutta la durata dei disagi.

Sono alcune delle richieste contenute nella lettera che la deputazione ticinese ha spedito al Consiglio federale sulla situazione generata dal deragliamento nella galleria di base del San Gottardo.

Il deragliamento – ricorda la missiva firmata dal presidente della deputazione Fabio Regazzi – sta creando problemi e incertezza all'economia e al turismo e alla popolazione che utilizza il collegamento.

Nello scritto si ricordano la centralità della sicurezza e gli sforzi già fatti, ma si chiede «che si intervenga in modo rapido e deciso per limitare il più possibile le conseguenze dell’incidente sul traffico di merci e passeggeri, e per garantire delle soluzioni all’altezza della situazione precedente».

