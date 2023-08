Il treno deragliato nel tunnel del Gottardo era tedesco

Il deragliamento del treno merci è avvenuto il 10 agosto 2023. KEYSTONE

Il treno deragliato nel Gottardo è una composizione di vagoni prevalentemente tedesca. Dei dieci non danneggiati, otto provengono dalla Germania e uno ciascuno dalla Svizzera e dalla Svezia.

Hai fretta? blue News riassume per te Il treno coinvolto nell'incidente del Gottardo era di composizione tedesca.

Tuttavia, né le FFS né le ferrovie tedesche commentano questo fatto. Mostra di più

Il treno merci che è deragliato nella galleria di base del Gottard era trainato da due locomotive della Deutsche Bahn. Dei dieci vagoni non danneggiati, otto sono registrati in Germania, uno in Svizzera e uno in Svezia, come scrive la «SonntagsZeitung».

Un macchinista delle FFS era seduto in cabina di guida al momento dell'incidente. Un portavoce delle FFS ha dichiarato che si tratta di una situazione normale.

Le FFS non sono autorizzate ad esprimersi su chi siano i proprietari dei vagoni. Anche la Deutsche Bahn ha rifiutato di rilasciare dei commenti. Le FFS erano responsabili del treno.

Secondo la «SonntagsZeitung», i proprietari sono solitamente responsabili della manutenzione dei vagoni.

L'Ufficio federale dei trasporti ha dichiarato alla «SonntagsBlick» che finora non è stato possibile imporre a livello internazionale l'obbligo di installare degli apparecchi in grado di rilevare problemi di funzionamento sui vagoni.