archivio keystone

Da mercoledì prossimo circa 90 treni merci al giorno potranno attraversare la galleria di base del San Gottardo. Inoltre, è previsto che altri 20 utilizzino la tratta panoramica.

Lo comunicano oggi le FFS, precisando invece che per quanto riguarda il traffico passeggeri l'offerta sarà migliorata a partire dal 24 agosto.

Stando alle Ferrovie federali, i lavori per la riapertura della canna est non danneggiata del tunnel sono in pieno svolgimento e procedono bene. La sostituzione del portone di cambio binario, severamente compromesso nel deragliamento del 10 agosto, con uno mobile è andata a buon fine.

Nei prossimi giorni si procederà con i necessari interventi nell'apparecchio centrale, prosegue la nota delle FFS. Bisognerà poi effettuare delle corse di prova.

bt, ats