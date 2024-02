Un'area a Grandate (CO) di circa 17'000 metri quadrati, soggetta a tutela paesaggistica, era usata invece come deposito non autorizzato di rifiuti e come allevamento, anche questo abusivo, di animali destinati al macello.

Immagine simbolica. sda

È stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Como, nei pressi di un agriturismo. Sei equini e una ventina di suini si trovavano in precarie situazioni igienico-sanitarie.

Nell'area, accumuli di rifiuti speciali erano depositati in violazione delle norme antinquinamento. I finanzieri l'hanno sequestrata, denunciando quindi il proprietario del terreno e il gestore dell'agriturismo che l'ha in uso.

