È stata ritrovata viva oggi, domenica, la donna di 89 anni data per dispersa dal 21 agosto: si trovava in una zona impervia nei boschi del Passo della Forcora, in territorio di Maccagno con Pino e Vaddasca.

Immagine illustrativa. KEYSTONE

Swisstxt

Era lì a cercare funghi col figlio: quest’ultimo non era più riuscito a rintracciarla dopo che i due si erano separati.

Swisstxt