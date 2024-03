Due distinte valanghe hanno travolto due sciescursionisti sabato nel primo pomeriggio nei pressi di Davos.

La valanga a Erezberg. Polizia cantonale dei Grigioni

Uno, un cittadino svizzero di 57 anni, è stato estratto gravemente ferito dalla massa nevosa e trasportato dalla Rega all'ospedale. Lo slittamento è avvenuto nella zona di Erezberg, sopra Davos Monstein.

L'altro, un 49enne, è invece stato ritrovato privo di vita, indica la polizia grigionese in una nota. La valanga in questo caso è avvenuta a poca distanza, sotto il Leidbachhorn.

Ricordiamo che le autorità hanno dichiarato un alto grado di allerta valanghe in questi giorni in varie aree della Svizzera. Sabato uno sciatore è rimasto sepolto sotto una valanga a Saas-Grund, in Vallese, ed ha perso la vita.

