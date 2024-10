È morto Geo Mantegazza, storico presidente dell’HCL

Geo Mantegazza in un'immagine dello scorso anno archivio Ti-Press

L’imprenditore e storico presidente dell’Hockey Club Lugano si è spento all’età di 95 anni.

SwissTXT / red Sara Matasci

Geo Mantegazza è morto all'età di 95 anni (ne avrebbe compiuti 96 il 12 novembre). La notizia del decesso del noto ingegnere e imprenditore luganese è giunta oggi, giovedì, ed è stata annunciata dalla RSI. La sua scomparsa fa seguito a quella del fratello Sergio, spentosi in febbraio.

Nato nel 1928, originario di Mendrisio, Mantegazza conseguì il titolo di ingegneria civile nel 1952 al Politecnico di Zurigo, per poi avviare un proprio studio di ingegneria impegnato in importanti progetti in campo edile. Lo studio è stato anche coinvolto nel progetto di risanamento delle acque del Ceresio.

Storica la sua presidenza, dal 1978 al 1990, dell’Hockey Club Lugano (attualmente presieduto dalla figlia Vicky): in quegli anni la squadra si aggiudicò ben 4 titoli nazionali; nella stagione 1986/87, si piazzò inoltre al secondo posto nel campionato europeo.

Attivo prevalentemente nel settore immobiliare della società, Mantegazza è stato fra i maggiori detentori di patrimoni a livello elvetico. Il 18 dicembre del 1995 fu vittima di un sequestro nella sede dei suoi uffici a Paradiso: venne rilasciato il giorno dopo a Nendeln, nel Liechtenstein, dopo il pagamento di un riscatto milionario.