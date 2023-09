È morto il celebre linguista ticinese Ottavio Lurati

Ottavio Lurati RSI

Il linguista ticinese Ottavio Lurati è morto giovedì a Montagnola, aveva 85 anni.

Lurati, le cui ricerche spaziano dall’etimologia alla lessicologia ai neologismi, fino all’onomastica e alla toponomastica, era nato a Chiasso nel 1938.

Dopo gli studi a Basilea, aveva insegnato al Liceo di Lugano, prima di tornare all'ateneo renano, come assistente nel 1968 e in seguito come professore. Dal 1991, dopo il pensionamento di Giovanni Bonalumi, era stato ordinario di linguistica fino al 2003, quando divenne professore emerito.

Autore di una cinquantina di libri e di numerosissimi articoli, di lui si ricorda fra le altre cose la partecipazione alla redazione del Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana.

