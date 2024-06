La Stampa archivio TiPress

Si tratta del detenuto che nel 2023 aveva cercato di strangolare un’infermiera della clinica psichiatrica di Mendrisio.

Si è probabilmente suicidato il detenuto della Stampa che venerdì, poco prima delle 14.00, è stato rinvenuto privo di vita nella sua cella.

Come spiega la RSI sul suo sito internet, si tratta dell’uomo che il 9 agosto 2023, mentre si trovava ricoverato alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, aveva tentato di strangolare un’infermiera.

Il caso era approdato in aula un paio di settimane fa, il 12 giugno. La Corte aveva accolto l’istanza di misura presentata nei confronti del 59enne, che in ragione dei disturbi di cui soffriva non era stato ritenuto processabile.

Sulla scorta delle indicazioni peritali, si era deciso di sottoporlo a un trattamento stazionario in una struttura aperta, individuata nello Stampino. Il detenuto stava proprio aspettando il trasferimento quando, come detto, è sopraggiunto il decesso.

