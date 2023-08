Nuova sfida elettorale per Jacques Ducry Tipress

Il loro intento dichiarato è di ridare voce alla «R» di radicale.

Senza logo né struttura di partito, la lista «Costituzione Radicale», nata una sera a cena, si è presentata lunedì con i suoi due candidati in corsa unicamente per il Consiglio degli Stati.

Dignità, trasparenza, equità e giustizia sono i punti forti di una federazione di idee e sensibilità politiche – così è stata definita – accomunata da concetti di laicità.

Ritorna in corsa Jacques Ducry, già magistrato, granconsigliere PLR e poi indipendente tra i socialisti, che tira così la volata al compagno d'avventura: «C'è un giovane in lista, il numero uno e si chiama Simone Conti».

Per poi proseguire ai microfoni della RSI: «Vogliamo fare in modo che i giovani si riapproprino di quello che fu il nostro profondo valore nel dibattito politico ticinese che oggi non c'è più. Non è un passaggio di testimone, ma un coinvolgimento reciproco».

Conti, 24enne studente in economia, alla RSI s'è detto deluso dalla gestione della crisi del Covid e delle conseguenze della guerra in Ucraina: «Propongo il congelamento dei premi per il 2024. Cosi da permettere al nuovo Parlamento di insediarsi e trovare delle soluzioni concrete».

