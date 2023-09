La zona dove è avvenuta la caduta Polizia GR

Incidente di montagna mercoledì pomeriggio sul Piz di Ross a San Bernardino.

La polizia cantonale grigionese ha riferito venerdì che un escursionista è caduto ferendosi gravemente.

L'uomo, un 56enne svizzero, stava compiendo un'escursione in cresta in compagnia della sua compagna di 61 anni. I due erano partiti la mattina da Montespluga, in Italia, con l'intenzione di raggiungere San Bernardino attraverso le cime lungo il confine.

Alle 15.30, mentre scendevano dal Piz di Ross, a oltre 3'000 metri, il 56enne è caduto da una parete rocciosa per una quarantina di metri.

La donna ha allertato la REGA che, dopo averlo soccorso con il verricello, lo ha trasportato all'ospedale di Zurigo.

