Ieri, sabato, poco prima delle 7 in un appartamento di via Bellinzona a Vacallo, c'è stata una lite fra due persone e un uomo è rimasto ferito con un'arma da taglio. La posizione di una donna è al vaglio delle autorità. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.

amo Alessia Moneghini

Secondo una prima ricostruzione e per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, nel corso del litigio un 38enne - cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto - è stato ferito al collo e alla schiena con un'arma da taglio. Le ferite non erano tali da metterne in pericolo la vita, ma hanno reso necessario il suo trasporto all'ospedale.

Al vaglio degli inquirenti è il ruolo di una 41enne - cittadina svizzera residente nella regione - che dopo l'alterco si è calata dal secondo piano dell'edificio riportando serie ferite ed è stata anche lei trasportata in ambulanza all'ospedale.

Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio (subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui) e lesioni gravi (subordinatamente lesioni semplici). L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia comunale di Chiasso, e i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).