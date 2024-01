© Ti-Press / Alessandro Crinari

In una presa di posizione diffusa oggi, mercoledì, l'associazione per il settore del commercio al dettaglio Fedecommercio ha criticato la posizione del Consiglio di Stato in relazione alla procedura di consultazione del Dipartimento federale delle finanze.

«Il nostro settore – si legge nella nota – auspicava che il Consiglio di Stato mirasse a proteggere l'economia ticinese e chi sceglie di acquistare in loco».

Fedecommercio lamenta le riserve avanzate dal governo rispetto alla riduzione della soglia di esenzione d'imposta per gli acquistati all'estero (da 300 a 150 franchi), che l'esecutivo vorrebbe scongiurare per tutelare i consumatori.

Swisstxt