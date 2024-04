Immagine simbolica. Ti-Press

Oggi, sabato, un 27enne tunisino è stato arrestato nel Luganese perché sospettato di aver commesso dei furti in alcune automobili.

Red Tessa Morgantini

Si tratta, comunica la Polizia cantonale, di un richiedente d'asilo assegnato al nostro Cantone.

È stato individuato dopo che intorno a una vettura in viale Cattori sono stati segnalati dei movimenti sospetti. La Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano hanno cercato il giovane, che ha opposto resistenza al fermo mordendo la gamba di un agente.

L'inchiesta dovrà stabilire se l'uomo sia responsabile anche di altri furti con scasso all'interno di veicoli. Le ipotesi di reato sono di ripetuto furto, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell'autorità

La Polizia cantonale ricorda di non lasciare oggetti di valore - come apparecchi elettronici, borse, portafogli o contanti - in mostra nella propria auto, e di chiudere sempre il veicolo, finestrini compresi.