La Polizia di frontiera di Malpensa ha scoperto un giro di documenti falsi per far entrare in Italia cittadini del Mali che avanzavano poi richiesta di protezione internazionale.

Immagine simbolica. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Nell'indagine è stato arrestato un cittadino maliano che procurava i documenti. L'uomo è stato arrestato per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mentre partiva per il Nord Africa.

Nei suoi bagagli sono stati trovati documenti riconducibili a persone già presenti nell'area Schengen e quindi riutilizzabili. Gli investigatori, coordinati dalla procura della Repubblica di Busto Arsizio, cercano ora eventuali complici.

Swisstxt