Gli assegni sequestrati a Ponte Chiasso GDF

Venti blocchetti da 50 assegni ciascuno, del tipo Traveler’s Cheque, per un valore complessivo di 10 milioni di dollari.

Colpo grosso nelle scorse ore della Guardia di finanza italiana che lunedì mattina ha annunciato l’ingente sequestro di denaro avvenuto al valico stradale di Ponte Chiasso.

Nel controllo è incappato un pensionato italiano, che stava entrando in Italia a bordo di una monovolume.

Gli assegni non dichiarati sono stati trovati occultati sotto un sedile, in parte del bagaglio e in una busta. Il trasgressore è stato denunciato a piede libero. È scattato inoltre il sequestro del 50% dell’eccedenza sul limite di 10’000 euro.

