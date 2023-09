Grande successo per la Festa federale di musica popolare tenutasi a Bellinzona. Keystone

La 14esima Festa federale della musica popolare di Bellinzona ha attirato tra giovedì e oggi oltre 80'000 spettatori, oltre le attese. Nei 400 concerti gratuiti distribuiti su 14 palchi si sono esibiti quasi 2'000 musicisti e 250 formazioni.

In concomitanza con questo grande evento, che si tiene ogni quattro anni e per la prima volta in Ticino, l'Associazione svizzera della musica popolare (ASMP) ha festeggiato il suo 60esimo anniversario.

Secondo quanto riferito oggi dagli organizzatori, molto soddisfatti, nella sola giornata di ieri gli spettatori sono stati ben 35'000. Quasi altrettanti hanno assistito oggi al corteo per le vie del capoluogo.

Presente anche il consigliere federale ticinese Ignazio Cassis, il quale su X (ex Twitter) ha scritto: «Un'emozione sfilare per le vie di Bellinzona e celebrare la festa federale della musica popolare per la prima volta nella Svizzera italiana». Il ticinese ha anche affermato che «la pluralità del nostro Paese è la nostra ricchezza!».

Un’emozione sfilare per le vie di Bellinzona e celebrare la festa federale della musica popolare per la prima volta nella Svizzera italiana.



Grâce à la musique, des🇨🇭des 4 régions sont unis dans un moment de partage mélodieux 🎶



Die Pluralität unseres Landes ist unser Reichtum! pic.twitter.com/ZoqQl8ZZXf — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) September 24, 2023

om, ats