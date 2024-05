Treni ogni mezz'ora sull'asse del San Gottardo con l'orario 2025

Il nuovo orario, in vigore dal 15 dicembre, porterà un buon numero di nuovi collegamenti. Keystone

Corse ogni mezz'ora sull'asse del Gottardo, più collegamenti diretti con le zone turistiche e nuovi treni notturni: sono i punti principali contenuti nella bozza del nuovo orario ferroviario presentata oggi dalle Ferrovie federali svizzere (FFS).

SDA

Il nuovo orario entrerà in vigore il 15 dicembre, ma fervono già da tempo i lavori per la sua stesura. In una nota odierna, le FFS hanno precisato che non appena la galleria di base del San Gottardo sarà di nuovo pienamente operativa – a settembre, secondo i piani attuali – verrà attivato un servizio di «cadenza semioraria integrale» per il traffico a lunga percorrenza sull'asse nord-sud.

Con la riapertura del tunnel – chiuso dal 10 agosto 2023 a causa dei danni subiti in seguito al deragliamento di un treno merci – riprenderanno a circolare anche i treni diretti per Bologna e Genova, l'Eurocity Basilea-Lucerna-Milano e il treno trinazionale Francoforte-Zurigo-Milano.

Sempione

Le FFS precisano anche che con il nuovo orario vi saranno cambiamenti pure sulla linea del Sempione: il treno diretto Zurigo-Briga, introdotto nell'orario 2024, circolerà tutto l'anno (senza interruzioni stagionali) e fino a Domodossola. Le FFS offriranno quindi al sabato un ulteriore collegamento diretto veloce per Domodossola da Zurigo via Lenzburg (AG), Thun (BE) e Frutigen (BE).

Il 2025 porterà tuttavia anche nuovi cantieri. In Italia, i lavori di ampliamento del corridoio di quattro metri tra Domodossola e Milano proseguiranno per diversi anni. Di conseguenza, i servizi sull'asse del Sempione verranno ridotti.

Le FFS indicano che sulle linee Basilea-Berna-Milano e Ginevra-Briga-Milano dal lunedì al venerdì saranno garantiti sei treni per direzione e al giorno, mentre nei fine settimana il servizio rimarrà invariato a otto treni.

Nel resto della Svizzera

Per quanto concerne le altre regioni del paese, si segnala che l'offerta per i pendolari nella Valle del Reno sangallese sarà raddoppiata, con corse ogni mezzora. Vi saranno anche ulteriori collegamenti intercity tra la Svizzera orientale e Zurigo, che dovrebbero consentire un servizio più frequente e offrire più posti a sedere.

Nella regione di Berna, un treno Intercity si fermerà ora alla stazione di Berna-Wankdorf negli orari mattutini e serali per i pendolari, con l'obiettivo di alleggerire la pressione sulla stazione centrale della Città federale. Situazione analoga a Losanna, dove in futuro diversi treni a lunga percorrenza si fermeranno anche alla stazione di Renens (VD), nei sobborghi del capoluogo vodese.

Anche i collegamenti notturni sulla tratta Berna-Olten-Zurigo saranno ampliati, così come i collegamenti con i Paesi limitrofi, tra cui un nuovo treno da Zurigo a Monaco di Baviera con partenza alle 05:35 dal lunedì al sabato, due ore prima rispetto al passato.

Romandia

Nella Svizzera Romanda, dove lo scorso anno la nuova bozza di orario aveva suscitato lo scontento di cantoni, città e comuni, si è lavorato soprattutto per migliorare la puntualità dei treni e garantire allo stesso tempo il completamento di numerosi progetti. Si tratterà del più imponente cambiamento d'orario dall'introduzione di Ferrovia 2000 a dicembre 2004.

In questa regione sono previsti nuovi collegamenti diretti con la zona a ovest di Losanna, e miglioramenti a livello di trasporto regionale nella Riviera e nel basso Vallese. I clienti beneficeranno di corse ogni mezz'ora tra Bienne (BE) e Ginevra, anche se dovranno cambiare treno a Renens (VD). Nelle ore di punta vi saranno treni diretti.

L'intera bozza di orario sarà disponibile su Internet a partire da giovedì prossimo, quando inizierà il processo di consultazione.

misc, ats