il terminale bus, che sorgerà al posto dell’attuale edificio che ospita i chioschi, con 5 corsie di stallo dedicate ai Bus e una per i taxi, coperto integralmente da una pensilina leggera;

due zone di fermata (direzioni est-ovest e ovest-est) su via della Stazione per bus in transito; la riqualifica della piazza Stazione e viale Cattori a zona d’incontro con pavimentazione pregiata, misure d’arredo e alberature;