I lavori di riparazione nella galleria di base del San Gottardo procedono secondo i piani e da marzo un maggior numero di treni potrà attraversare il tunnel. Lo rendono noto le FFS tramite un comunicato odierno.

Per la precisione, dal 2 marzo nella galleria di base viaggeranno ogni fine settimana 38 treni passeggeri, anziché gli attuali 31. Tre convogli supplementari circoleranno da nord a sud il sabato mattina e quattro da sud a nord a partire dalla domenica pomeriggio. Verranno così messi a disposizione 4300 posti a sedere in più, in vista della stagione turistica in Ticino.

Un ulteriore incremento di capacità si verificherà dal 25 marzo: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, circolerà un treno del mattino dal Ticino verso la Svizzera tedesca, in partenza da Chiasso alle 5:30, con fermate a Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Altdorf, Arth-Goldau, Lucerna, Olten e arrivo a Basilea alle 8:56, con coincidenza ad Arth-Goldau per Zugo e Zurigo.

I pendolari ticinesi raggiungeranno quindi la Svizzera tedesca con un'ora di anticipo rispetto ad ora. Allo stesso tempo aumenterà anche la capacità dei treni merci.

Più treni a Pasqua

I treni saranno poi aumentati in vista delle festività pasquali, quando Ticino e Italia sono destinazioni particolarmente apprezzate per chi abita a nord delle Alpi. Tra il giovedì e il lunedì del weekend di Pasqua le FFS offriranno 49 treni supplementari e un totale di circa 49'000 posti a sedere in più ai viaggiatori sull'asse del San Gottardo.

In questi giorni molti dei convogli supplementari circoleranno nella galleria di base del San Gottardo: la deviazione di buona parte dei treni merci attraverso il Sempione creerà infatti capacità aggiuntive per il traffico passeggeri.

Vista la grande affluenza prevista le FFS consigliano di prenotare il posto a sedere. In particolare la sera del giovedì, la mattina del venerdì e il pomeriggio del lunedì la domanda sarà molto elevata. Per motivi di sicurezza, i treni sovraffollati non possono circolare nella galleria.

La galleria di base dovrebbe tornare alla piena attività a settembre di quest'anno.

