Un incendio è divampato verso la una di notte in un fienile in via In Brescerìni a Claro.

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite.

Le cause del rogo, spiega la Polizia cantonale in un comunicato stampa, non sono ancora state chiarite. L'odore di bruciato si poteva sentire fino a sud della Capitale, ossia nei quartieri di Giubiasco e Bellinzona.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona nonché i militi del Corpo pompieri di Bellinzona con 10 uomini e 5 mezzi.

Il rogo è stato circoscritto alla struttura e le operazioni di spegnimento continueranno nel corso della giornata. Non si registrano feriti.

A causa del denso fumo sprigionatosi dall'incendio, si raccomanda di tenere chiuse porte e finestre e spente la ventilazione e l'aria condizionata in zona.