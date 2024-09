Keystone

Frodi nelle raccolte di firme?

Swisstxt

Intanto il consigliere nazionale Bruno Storni propone, con un'iniziativa parlamentare, una soluzione per evitare abusi.

Si tratta dell'obbligo di aggiungere ai formulari per le firme il nome e l'indirizzo di chi effettua la raccolta.

«Trattandosi di un atto ufficiale, in caso di problemi la Cancelleria comunale o quella federale possono risalire al responsabile dei formulari» spiega Storni alla RSI, sottolineando che in questo modo si darebbe «una maggiore garanzia che le firme siano raccolte in modo corretto».

Swisstxt