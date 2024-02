La decisione è stata comunicata oggi dal Consiglio di Stato archivio tipress

Si svolgeranno in Ticino il 9 giugno le votazioni cantonali sulla modifica della legge tributaria e sul decreto per l'acquisto a Lugano dello stabile EFG in funzione della cittadella della giustizia.

Lo ha reso noto il Consiglio di Stato oggi, giovedì. Alla stessa data è poi legata anche l'eventualità di una terza votazione sulla revisione della legge sull'Istituto di previdenza del cantone.

Essa sarà infatti sottoposta ai cittadini, solo a condizione che la decisione in materia del Tribunale federale (TF), chiamato in causa con un ricorso, venga notificata in tempo utile per l'organizzazione della votazione.

