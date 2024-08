Folle e pericolosa corsa sull’A2 e nelle strade di Bellinzona, arrestato un 22enne

Folle corsa sull’A2, arrestato un 22enne Keystone

Un cittadino algerino di 22 anni, residente in Italia, è stato arrestato nel Bellinzonese dopo aver messo in atto una serie di gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale lo scorso 17 agosto.

Swisstxt

Il giovane, dopo aver superato ad alta velocità un auto di una pattuglia sull’autostrada A2 in direzione nord, ha intrapreso una folle corsa rischiando di causare incidenti.

Ha effettuato numerosi sorpassi sulla destra e sulla sinistra, spostandosi anche sulla corsia di emergenza e rischiando più volte di urtare gli altri veicoli o il guidovia laterale.

Nonostante i ripetuti avvisi sia acustici sia visivi coi fari e i lampeggianti, spiegano le forze dell'ordine nella nota, ha poi proseguito la propria corsa, uscendo dall'autostrada e commettendo ulteriori infrazioni alle norme della circolazione tra Giubiasco e Bellinzona.

Dopo una lunga fuga, il 22enne è stato finalmente individuato e fermato nei pressi del castello di Sasso Corbaro.

Ecco di cosa è accusato

Inizialmente ritenuto non carcerabile per motivi medici e collocato in una struttura sanitaria, è stato arrestato martedì.

Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti sono di esposizione a pericolo della vita altrui, infrazione grave qualificata alle norme della circolazione stradale, impedimento di atti dell'autorità, entrata illegale.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

Swisstxt