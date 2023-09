Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Non sarebbero in pericolo le tre persone rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto domenica pomeriggio attorno le 13.15 lungo Via Birreria, che collega Monte Carasso a Bellinzona.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un'auto con targa lucernese sarebbe finito nella corsia opposta alla direzione di corsa, andando a scontrarsi con una seconda vettura immatricolata in Ticino.

A causa dell'impatto, i tre occupanti sono rimasti feriti. I soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e del SALVA sono giunti sul luogo per prestare i primi soccorsi.

L'incidente ha causato disagi al traffico, rendendo necessario l'intervento di polizia e pompieri.

Swisstxt