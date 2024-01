Scappa durante un controllo della Polizia e commette varie infrazioni, fermato a Stabio

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un uomo è stato arrestato ieri, domenica, in quanto autore di numerose gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale.

L'uomo, un 34enne cittadino svizzero, domiciliato nel Luganese, è stato fermato poco prima delle 18.30 in territorio di Stabio da parte della Polizia cantonale nell'ambito di un dispositivo che ha impegnato anche agenti della Polizia della Città di Mendrisio.

Il 34enne era già stato fermato in precedenza per un normale controllo della circolazione sulla semi-autostrada, fornendo però delle generalità false e presentando una licenza di condurre intestata a una terza persona. E, mentre erano in corso le verifiche da parte della pattuglia, si è dato alla fuga ad alta velocità in direzione di Stabio.

Giunto nella parte conclusiva della semi-autostrada, ha dapprima danneggiato la segnaletica per poi proseguire fino all'incrocio. Qui ha superato un tratto in contromano e, nonostante il semaforo rosso, si è diretto su via Pioppi. Al termine della via, non riuscendo a svoltare verso Ligornetto, è andato a urtare contro un muro e ha abbattuto nuovamente la segnaletica.

Infine è stato intercettato e arrestato. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire diversi oggetti di dubbia provenienza ora oggetto di accertamenti.

Le principali ipotesi di reato nei suoi confronti, viene spiegato nel comunicato stampa, sono di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guida sotto l'influsso di alcol e stupefacenti, elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'incidente, furto d'uso di un veicolo, guida senza autorizzazione, impedimento di atti dell'autorità.