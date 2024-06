La consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti mentre risponde alle domande dei media. RSI

«È stata una giornata di grande preoccupazione». Così ha commentato la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti - direttrice del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) che nel pomeriggio di lunedì si è recata alla Scuola cantonale di commercio a Bellinzona per incontrare la direzione.

Un incontro in cui ha espresso la sua vicinanza in seguito ai fatti di questo lunedì mattina, quando la polizia è intervenuta a causa di un allievo che ha minacciato una docente con un’arma finta.

Domani la scuola ripartirà e, come ha spiegato Carobbio Guscetti alla RSI, lo farà «con un momento di sostegno destinato ad allievi, docenti e personale amministrativo». In sede sarà presente anche il gruppo per la gestione di eventi traumatogeni.

«In caso di disagio, le famiglie e gli allievi possono rivolgersi alla direzione scolastica che li metterà in contatto con un’antenna di sostegno» ha sottolineato la direttrice del DECS.

Giova ricordare che oggi, lunedì, la polizia è intervenuta in forze alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona in seguito a una segnalazione. Una docente è stata minacciata da un allievo. Nel tardo pomeriggio le forze dell'ordine hanno comunicato che è stata usata un'arma da fuoco falsa. Inoltre sono stati fermati due minorenni, un 15enne e un 16enne.

