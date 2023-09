Giovane gravemente ustionato a Lodrino, la sua vita è in pericolo

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un giovane è rimasto ferito da una fiammata a Lodrino. La notizia, anticipata dalla RSI è stata confermata in tarda serata dalla polizia con un comunicato. Il 19enne è in pericolo di morte.

Sabato sera verso le 19h30 un giovane è stato investito dalla fiammata di un grill durante una grigliata in un giardino privato in Via Vetreria.

Le forze dell'ordine, nel confermare le anticipazioni della RSI in una nota, specificano che la vittima è un 19enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese.

Sul posto oltre alla Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e la Rega che lo ha trasportato all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica il 19enne avrebbe riportato gravi ustioni, tali da metterne in pericolo la vita.

Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.