Gli attivisti per il clima irrompono sul palco del Locarno Film Festival

Due attivisti sul palco del Locarno Film Festival

Due giovani con le magliette «act now» salgono sul palco del Locarno Film Festival in piazza Grande. La direzione decide di lasciarli parlare.

Hai fretta? blue News riassume per te Due giovani attivisti per il clima sono saliti lunedì sera sul palco di Piazza Grande durante la presentazione di un film del Festival del cinema di Locarno.

È intervenuta la sicurezza, ma il direttore del Locarno Film Festival Nazzaro e il presidente Solari hanno detto di lasciarli parlare.

I due hanno ribadito l'urgenza di fare di più per lottare contro i cambiamenti climatici.

Due giovani attivisti per il clima hanno interrotto per alcuni minuti la presentazione del film «un viaggio al polo sud» sul palco di Piazza Grande questa sera al Festival del cinema di Locarno.

Ne dà notizia la RSI, la quale riporta sul proprio sito che poco dopo le 21.30 i due sono saliti sul palco mentre si stava per dare la parola al regista Luc Jacquet e hanno cercato di srotolare uno striscione. È intervenuta la sicurezza, ma il direttore del festival Giona Nazzaro, che si trovava sul palco, e il presidente Marco Solari, che è salito, hanno detto di lasciarli parlare.

I due, esprimendosi in inglese, hanno ribadito l’urgenza di fare di più per lottare contro i cambiamenti climatici. Indossavano magliette con la scritta «agire ora». La contestazione è durata circa un quarto d'ora, poi il festival è ripreso come da programma.

Dalla platea, che questa sera registra il tutto esaurito, sono partiti alcuni fischi, ma soprattutto applausi.