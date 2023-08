Il minibus uscito di strada domenica sulla strada del passo del Giulia Keystone

Quattro bambini e quattro adulti sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri sulla strada del passo del Giulia, nei Grigioni. Sul porto sono intervenuti due elicotteri della Rega e due ambulanze del servizio di soccorso dell'Engadina Alta.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 16.00, ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese. Un automobilista 41enne, alla guida di un minibus, ha sorpassato un camper e, dopo aver terminato la manovra, ha perso il controllo del veicolo in curva.

Il minibus ha sfondato la barriera e si è ribaltato in una scarpata. È stata aperta un'indagine per determinare le cause del sinistro.

mc, ats