Fortunatamente illesa l'anziana automobilista che ha invertito due volte la marcia sull'autostrada A13 nelle vicinanze di Coira. (Immagine d'illustrazione) Keystone

Una automobilista di 80 anni ha effettuato questa mattina due inversioni di marcia sulla A13, vicino a Coira, dopo aver imboccato per sbaglio l'autostrada. La vicenda per fortuna non ha causato incidenti, ma l'anziana signora sarà denunciata.

Secondo un comunicato della polizia cantonale dei Grigioni, la donna verso le 9.30 stava viaggiando con la sua auto verso una destinazione nella città di Coira, quando per errore ha imboccato l'autostrada all'altezza dello svincolo di Coira Sud, in direzione di Reichenau, verso sud.

Accortasi dell'errore, l'automobilista ha fatto un'inversione a U, precedendo in contromano. Arrivata a Coira ha quindi invertito di nuovo la marcia per lasciare l'autostrada da dove era entrata.

Durante il caotico viaggio, il centro d'intervento della polizia ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di altri utenti della strada. Gli agenti sono anche riusciti a contattare telefonicamente la donna, invitandola a fermarsi e aspettare l'arrivo di una pattuglia della polizia. Cosa che l'anziana signora ha fatto una volta uscita dall'autostrada.

pl, ats