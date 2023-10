Almeno 300 corse alla settimana per le biciclette di Mooinz. Keystone

L'entrata in funzione a Coira di Mooinz, il nuovo sistema di bikesharing, è stata coronata da successo: le biciclette sono state noleggiate fin da subito almeno 300 volte alla settimana. Lo indica oggi la sezione grigionese di Pro Velo in una nota.

«Questo significa che dalla terza settimana in poi ogni bicicletta è stata noleggiata in media almeno una volta al giorno», si legge nel comunicato. L'associazione ha lanciato Mooinz lo scorso 18 settembre, in collaborazione con la società di bikesharing Publibike.

Un totale di 60 biciclette, tre quinti delle quali elettriche, sono disponibili in dieci stazioni di noleggio distribuite sul territorio cittadino. Nella prima settimana sono state effettuate 180 corse, nella seconda 300 e nella terza 330 corse, scrive l'associazione che promuove gli interessi dei ciclisti.

Un numero considerevole di viaggi è stato effettuato dai dipendenti dell'amministrazione e dell'ospedale cantonali. Questi ultimi possono accedere a una stazione di noleggio presso il loro posto di lavoro.

Il servizio di bicicletta condivisa sarà inizialmente gestito come progetto pilota per nove mesi. L'obiettivo è valutare l'utilizzo di questo servizio nel capoluogo grigionese.

«Con questi ottimi dati di utilizzo alle spalle, possiamo già iniziare a pianificare il proseguimento e l'espansione», ha dichiarato Simon Gredig, project manager di Mooinz e direttore generale di Pro Velo Grigioni. L'obiettivo è quello di rendere accessibili tutte le zone della città.

pv, ats